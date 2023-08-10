Двух человек спасли и ещё 18 эвакуировались самостоятельно во время пожара в многоквартирном доме в городе Усть-Илимске на улице Братской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома. Далее дым распространился и на подъезд. Сигнал о пожаре поступил в 16:50, - говорят в ведомстве. В числе тех, кто успел покинуть дом, были пятеро детей, пожарные спасли еще двух жильцов. К тушению пожара привлекали четыре пожарных расчета. Специалистам МЧС понадобилось вскрыть кровлю, а также чердак, чтобы огонь не распространялся. К 17:30 пожар потушили. В Усть-Илимске эвакуировались 20 человек из-за пожара в многоквартирном доме Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Двух человек спасли и ещё 18 эвакуировались самостоятельно во время пожара в многоквартирном доме в городе Усть-Илимске на улице Братской. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Загорелась квартира на втором этаже двухэтажного дома. Далее дым распространился и на подъезд. Сигнал о пожаре поступил в 16:50, - говорят в ведомстве.

В числе тех, кто успел покинуть дом, были пятеро детей, пожарные спасли еще двух жильцов.

К тушению пожара привлекали четыре пожарных расчета. Специалистам МЧС понадобилось вскрыть кровлю, а также чердак, чтобы огонь не распространялся. К 17:30 пожар потушили.

Пострадавших нет.