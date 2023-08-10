В Забайкалье несколько приусадебных участков затопило из-за сильных дождей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за сильных дождей несколько приусадебных участков в селе Хохотуй Петровск-Забайкальского района подтопило. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на телеграм-канал правительства края.

Сейчас комиссия начала обследовать и оценивать ущерб от стихии.

Муниципальная комиссия начала обследование и оценку ущерба, который нанесла стихия.

Со слов главы района Николая Горюнова, ситуация находится на контроле властей. Эвакуация жителей сейчас не требуется.