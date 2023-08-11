Мотоциклист в Тайшете нарушил ПДД и попытался скрыться от полиции Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Житель Тайшета грубо нарушил правила дорожного движения на мотоцикле и попытался скрыться от полицейских. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники госавтоинспекции на одной из центральных улиц Тайшета заметили мотоциклиста, который выехал на встречную полосу. Мужчина проигнорировал требование немедленно остановиться и попытался скрыться от полицейских по пешеходным дорожкам, - сообщают в ведомстве.

В ходе погони инспекторы ДПС задержали нарушителя. Им оказался 42-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности. От проведения процедуры на выявление алкоголя мотоциклист отказался.

Установлено, что водитель не имел водительского удостоверения, управлял незарегистрированным мотоциклом, а также ехал без шлема. Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста.