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НовостиАвто10 августа 2023 23:53

Мотоциклист в Тайшете нарушил ПДД и попытался скрыться от полиции

Нарушителя арестовали на 10 суток
Таисия ЧЕМИСОВА
Мотоциклист в Тайшете нарушил ПДД и попытался скрыться от полиции

Мотоциклист в Тайшете нарушил ПДД и попытался скрыться от полиции

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Житель Тайшета грубо нарушил правила дорожного движения на мотоцикле и попытался скрыться от полицейских. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники госавтоинспекции на одной из центральных улиц Тайшета заметили мотоциклиста, который выехал на встречную полосу. Мужчина проигнорировал требование немедленно остановиться и попытался скрыться от полицейских по пешеходным дорожкам, - сообщают в ведомстве.

В ходе погони инспекторы ДПС задержали нарушителя. Им оказался 42-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности. От проведения процедуры на выявление алкоголя мотоциклист отказался.

Установлено, что водитель не имел водительского удостоверения, управлял незарегистрированным мотоциклом, а также ехал без шлема. Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста.