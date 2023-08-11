Заключенного из Тулунского района подозревают в пропаганде экстремизма Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тулунском районе Иркутской области полицейские выявили участника экстремистской организации в СИЗО-5. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- 36-летний мужчина, отбывающий наказание в ФКУ СИЗО-5 принимал активное участие в деятельности запрещенной экстремистской организации. Подозреваемый пропагандировал другим осужденным запрещенную идеологию, разъяснял и толковал присущие ей понятия, - сообщают в ведомстве.

Сотрудники регионального следственного комитета возбудили уголовное дело. Проводится следствие.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о мотоциклисте, который нарушил правила ПДД в Тайшете и попытался скрыться от полиции.