Синоптики рассказали, какая ожидается погода в Иркутской области 11 августа 2023 года Фото: Евгения ГУСЕВА

После продолжительных дождей, которые лили на протяжение двух дней, из-за туч показалось солнце. Порадует ли жителей региона погода в Иркутской области 11 августа 2023 года?

Погода в Иркутской области 11 августа 2023 года

Жителей региона в пятницу ожидает переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Катангском, Киренском и северо-восточных районах местами сильные дожди. А в центральных и северо-западных районах преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха при прояснении поднимется до 28 градусов, - сообщают в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая солнечная погода в Иркутской области 11 августа 2023 года будет радовать жителей региона. А в столице Прибайкалья сегодня осадков не ожидается. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду и температура до +26 градусов.