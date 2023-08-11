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НовостиОбщество11 августа 2023 2:16

«Аэрофлот» допустили до полетов из Иркутска в курортный город Санья

Об этом сообщается в документах на сайте Росавиации
Таисия ЧЕМИСОВА
«Аэрофлот» допустили до полетов из Иркутска в курортный город Санья

«Аэрофлот» допустили до полетов из Иркутска в курортный город Санья

Фото: Мария ЛЕНЦ

Компанию «Аэрофлот» допустили до полетов из Иркутска в китайский город Санья, находящийся на острове Хайнань. Об этом сообщается в документах, которые опубликовала на своем сайте федеральное агентство воздушного транспорта.

- Приказом Министерства транспорта Российской Федерации приказываю выдать допуск переводчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов, - сообщается в документе.

Согласно приказу Росавиации, компания «Аэрофлот» может летать в китайский курорт не только из Иркутска, но и из Владивостока, Москвы, Екатеринбурга, Хабаровска и Новосибирска.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в транспортной прокуратуре опровергли информацию о том, что в самолете не закрылась дверь на рейсе Иркутск-Бангкок.