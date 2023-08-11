Тройное ДТП произошло на Мельничном тракте в Иркутском районе

ДТП из трех автомобилей произошло на Мельничном тракте в Иркутском районе Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Авария, участниками которой стали три автомобиля, произошла 11 августа на Мельничном тракте в Иркутском районе. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции Иркутской области.

- По предварительным данным, в ДТП пострадали два человека. Погибших нет, - сообщают в госавтоинспекции.

Автомобили получили повреждения. Сейчас проводится проверка. На месте работают врачи, полицейские и сотрудники МЧС. Детали ДТП уточняются.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Бодайбинском районе области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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