Сотрудник Тофаларского заказника прогнал медведя на озере Фото: Павел КЛОКОВ

«Иди отсюда!», - так регулярно общаются с медведями инспекторы Тофаларского заповедника. Об этом рассказывает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Хищник наведывается на Медвежье озеро очень часто и ведёт себя по-хозяйски. Несмотря на крики сотрудника заказника, медведь продолжает спокойно осматривать территорию и даже подходит к двери, что заставляет мужчину забежать в дом. Однако инспектору все-таки удалось выпроводить незваного гостя.

- Нужно установить электроограждение по периметру кордона, тогда у медведя пропадет желание заходить на территорию человека - сообщают в организации.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Усолье-Сибирском осудили работницу фермы, где собаки насмерть загрызли мужчину.