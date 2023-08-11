«Ростелеком» обеспечил каналами связи онлайн-диалог губернатора Иркутской области с жителями региона

Фото: пресс-служба ПАО Ростелеком.

«Ростелеком» предоставил высокоскоростные каналы передачи данных для прямой линии губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с жителями региона. Благодаря технической инфраструктуре оператора 9 августа все желающие смогли задать вопросы в режиме реального времени.

В прямом эфире Игорь Кобзев рассказал о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей, о предпринимаемых властями действиях по охране озера Байкал и острова Ольхон, о строительстве больниц, детских садов и школ, о вводе в эксплуатацию Суворовского училища в Иркутске. Также в центре внимания были дороги, работа общественного транспорта и ЖКХ, благоустройство территорий.

«Иркутская область — большой и богатый край с развитой экономикой. Но мы можем сделать наш регион еще сильнее и богаче, если будем действовать сообща. Поэтому нам важно доносить информацию об изменениях до населения и получать обратную связь. Формат прямого диалога актуален в обществе: об этом говорит количество поступивших от иркутян и жителей области вопросов», — отметил Игорь Кобзев.

По данным центра управления регионом, до начала прямого эфира только в социальных сетях поступило около 1000 обращений. Во время онлайн-диалога операторы приняли еще более 500 звонков. Все вопросы, заданные гражданами, были зафиксированы, направлены в профильные министерства и ведомства и взяты на контроль.

«Современная цифровая инфраструктура нашей компании и высокий уровень компетенции сотрудников позволяют нам организовывать каналы и обеспечивать услугами связи, включая облачные сервисы, региональные и городские мероприятия. Качественно и в сжатые сроки мы можем осуществлять подобные проекты по заказу городов и муниципальных образований, а также бизнес-структур области», — рассказал директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.

Прямая линия, которая длилась более двух часов, транслировалась на телеканале «Россия 24», сайте irk.ru и видеохостингах.