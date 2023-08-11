Ярмарка садоводов-огородников пройдет в Иркутске 12 августа Фото: Андрей АБРАМОВ

Ярмарка садоводов-огородников пройдет в Иркутске. На ней представят овощи, зелень и специи, которые были выращены на личных участках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Дачники представят урожай, выращенный собственными руками. Посетители получат рекомендации по выращиванию культур, а опытные садоводы клуба имени А.К. Томсона расскажут о плодово-ягодных культурах и особенностях ухода за ними, - рассказывают в администрации

Ярмарка пройдет 12 августа с 9:00 до 17:00 на улице Дзержинского в районе дома № 34.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о сотруднике Тофаларского заказника, который прогнал медведя на озере.