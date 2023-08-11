Водитель автобуса № 13 спас пассажира в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Водитель автобуса № 13 Левон Ованесян спас пассажира в Иркутске. Об этом сообщает администрация города.

Днем 3 августа водитель вел автобус, который следовал из центра в Ново-Ленино. Одному из пассажиров стало плохо. Левон услышал суету в салоне и остановил автобус. Оказалось, пассажир 55-60 лет уже несколько раз потерял сознание.

– Я понимал, что если вызвать скорую, то придется долго ждать – движение на дороге плотное. Оставалось только самому доставить пассажира к врачам как можно быстрее. Я поехал на Иркутскую станцию скорой медицинской помощи. Все пассажиры отнеслись с пониманием, - рассказывает Левон Ованесян.

Оказавшись на месте, водитель побежал к врачам. Они вывели пострадавшего из автобуса. После этого, Левон вернулся на маршрут.

О героическом поступке водителя, его коллеги узнали случайно. В приемную МУПа позвонили и рассказали о спасении пассажира.