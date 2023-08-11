200 тонн мороженого и 60 млн яиц отправили из Иркутской области на экспорт в этом году

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республики Бурятия

Около 200 тонн мороженого и 60 миллионов куриных яиц отправили на экспорт из Иркутской области с начала года. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

- В этом году отмечается рост экспорта куриных яиц почти на треть и снижение объемов вывоза мороженого на 20% - сообщают в Россельхознадзоре.

Кроме того, в Гонконг и Южную Корею отправили 11 партий мускуса, по одной партии желчи бурого медведя и рогов благородного оленя. Эти ингредиенты применяются в тибетской медицине.

Также госинспекторы надзорного ведомства проконтролировали перевозку через международный аэропорт Иркутск 167 животных-компаньонов.