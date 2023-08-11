В Бурятию направили вертолет Ми-8 для спасения туриста. Фото: МЧС Бурятии

Утром 11 августа в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления Республике Бурятия поступило сообщение о происшествии в Окинском районе. Поступил сигнал, что на базе "Шумакинские источники" стало плохо туристу, передвигаться сам он не мог.

Чтобы помочь мужчине, из Улан-Удэ направили борт Ми-8 от МЧС России. Также из Иркутской области забрали спасателей БПСО МЧС России. Теперь вертолет направился на базу «Шумакские источники».