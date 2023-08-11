Николай Труфанов: По инициативе ветеранов речного флота, принимавших участие в строительстве БАМа, создана общественная организация - Союз речников-строителей БАМа

Николай Степанович Труфанов. Фото: Личный архив.

БАМ - магистраль нашей общей истории, железнодорожников, строителей и речников.

Союз речников-строителей БАМа поможет сохранить в памяти тот факт, что большой путь к океану начинался, в том числе, с малых рек и речников.

Без малого полвека назад тысячи молодых людей по зову Родины съезжались со всего Советского Союза на строительство Байкало-Амурской магистрали. В непроходимой и необжитой тайге возникали поселки и города, клубы, детские сады, школы и вокзалы. Зарождалась сама ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ.

И пусть, официально чествовать героев ударной стройки в Иркутской области начали по указу губернатора Игоря Кобзева только в 2022 году, каждый бамовец все прошедшие годы мог гордиться тем, что частица его души и его труда тоже есть в этом пути к океану.

В этой истории из коллективного труда более миллиона человек мы воспеваем труд строителей и железнодорожников, забывая при этом, что магистраль стало возможным построить благодаря тому, что первопроходцев обеспечили инструментами, техникой и стройматериалами. Первых комсомольцев забросили в тайгу вертолетами, а вот жизненно необходимые грузы стройотрядовцам доставляли речники, которые почти 50 лет совершенно незаслуженно остаются в тени.

Кто может лучше отстоять честь своих коллег, братьев-речников, чем Николай Труфанов, генеральный директор «на реке» почти с 25-летним стажем, а ныне депутат Законодательного собрания, председатель комитета по собственности и экономической политике.

- В то время не было других вариантов, кроме как доставлять необходимые для строительства БАМа материалы по реке. Грузы отправляли по Лене из Усть-Кута до Киренска, оттуда по Киренге - в Магистральный и Казачинское.Только в 1974-м году речники перевезли около 23 тысяч тонн грузов. Там было все самое нужное: топливо, самосвалы, тракторы, трелевщики, шпалы, гвозди, цемент, гравий, вагончики для проживания и многое другое. Первый теплоход с ценным грузом отправился 11 мая 1974 года. Эта работа продолжалась в течение нескольких лет, было задействовано 14 теплоходов, трудилось очень много людей.

Фото: Личный архив Николая Труфанова.

- В чем вы видите несправедливость для речников? Почему вообще «взялись» за эту тему?

- Мы говорим о работе первого комсомольского отряда, строителей, забывая про других людей, которые обеспечивали стройку. Несправедливо, что забыты ветераны, перевозчики, капитаны, матросы, члены студотрядов, комсомольцы под руководством первого секретаря РК ВЛКСМ Киренского района Владимира Щербины. До недавнего времени просто не нашлось лидера, который бы взял на себя ответственность поднять ту историю заслуженных работников, участвовавших в строительстве БАМа.

- Что-то уже удалось сделать, чтобы вывести речников «из тени»?

- По инициативе ветеранов речного флота, принимавших участие в строительстве БАМа, мы создали общественную организацию - Союз речников-строителей БАМа. И по их же просьбе я согласился возглавить это направление. Для меня это очень близко и важно. Союз - это возможность говорить о людях и работать вместе.

- Николай Степанович, а почему именно союз?

- В преддверии 50-летия не хочется разделять героических строителей БАМа на разные профессии, на осетровских, алексеевских и киренских. Назвать наше сообщество союзом предложили Сергей Ивченко и Александр Чигряй. Суть вопроса - в объединении всех речников. Мы признаем все общества бамовцев, всех любим и уважаем, но мы - речники - имеем право напомнить о себе и заявить о нашем вкладе.

- Кто основные инициаторы и учредители Союза речников-строителей БАМа?

- На сегодняшний день, помимо меня, это Павел Петчик, Олег Унжаков, Александр Чигряй, Иван Бараков, Василий Черепанов и Сергей Ивченко. Все они речники-ветераны и участники строительства Байкало-Амурской магистрали.

Фото: Личный архив Николая Труфанова.

- Какой именно справедливости будет добиваться Союз?

- Нам не нужно восстанавливать справедливость и не надо никого убеждать в том, что это наша история, наше право. Это позиция людей, которые видят ветеранов речного флота, которые работали, о которых мы помним. Для нас важны не награды, а внимание к большому делу, к которому мы все причастны и в котором наше участие было во многом равным подвигу первопроходцев. Люди, просто будут счастливы, если к 50-летию стройки их труд будет заслуженно отмечен.

- В чем основные цели Союза? Какие задачи планируете решать?

- В первую очередь, сохранить историю, это нужно для молодого поколения, чтобы помнили о речниках-героях, бамовцах. Планируем работать с молодежью, встречаться, общаться. Среди основных задач - поднять статус речника, показать молодежи, что у нас есть свои герои, что наша профессия важна. Это очень важно для популяризации речной отрасли и поддержания традиций речного братства.

- Хватит ли у вас времени на совмещение руководства Союзом со своей основной деятельностью, ведь у вас и так очень большая общественная нагрузка?

- Если ко мне обратились мои коллеги-речники, значит, я не имею права им отказать. Для меня важно, чтобы наша профессия была востребована, чтобы ее статус оставался на высоком уровне. Если я могу что-то сделать хорошее для бамовцев, то я буду это делать.

- Николай Степанович, если бы у вас была возможность обратиться ко всем речникам...

- Я благодарен. За вашу историю, за ваш опыт, за то, что вы пришли в эту профессию. За вашу молодость, которую вы посвятили выбранной стезе, за выполнение сложных задач. БАМ построен на ваших плечах. Сегодня вы продолжаете выполнять задачи в рамках государственных проектов, которые ставят «Сила Сибири», «Газпром», «Транснефть». Вы обеспечиваете Иркутскую область и Якутию необходимыми грузами, ходите в Арктику. Спасибо вам за ваш труд! Будем работать, поддерживать имидж флота, нашу профессию и друг друга!