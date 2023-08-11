Два путепроповода построили между Тайшетом и Тагулом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На участке Тагул-Тайшет появились второй путь, а также два путепровода. Это позволит развести потоки поездов на разные уровни, а значит и увеличить объем перевозок на Восточный полигон.
Как сообщает Тайшет24, для строительства путепроводов специалисты задействовали порядка 700 тонн металлических и железобетонных конструкций, а также тысячу кубометров бетона для заливки опор.
Помимо этого, с путепроводом соединили уложенный второй путь Тайшет - Тагул, протяженность которого достигает 13 километров.