Группировку лесных пожарных усилили в Бодайбинском районе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Группировку лесных пожарных усилили в Бодайбинском районе. Накануне, туда перебросили 48 пожарных-десантников для усиления группировки лесных пожарных, которые борются с возгораниями на территории района. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

- В Бодайбинском районе и в самом городе введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Запрещается посещать лес. Сотрудникам аэропорта Бодайбо рекомендуется дозаправлять воздушный транспорт для тушения пожаров даже в нерабочие дни.

- Введенный режим ЧС позволит дополнительно привлекать лесных пожарных, но пока сил и средств пожаротушения достаточно, - отметил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о новом министре лесного комплекса в Иркутской области