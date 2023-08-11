Группировку лесных пожарных усилили в Бодайбинском районе
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Группировку лесных пожарных усилили в Бодайбинском районе. Накануне, туда перебросили 48 пожарных-десантников для усиления группировки лесных пожарных, которые борются с возгораниями на территории района. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
- В Бодайбинском районе и в самом городе введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Запрещается посещать лес. Сотрудникам аэропорта Бодайбо рекомендуется дозаправлять воздушный транспорт для тушения пожаров даже в нерабочие дни.
- Введенный режим ЧС позволит дополнительно привлекать лесных пожарных, но пока сил и средств пожаротушения достаточно, - отметил министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о новом министре лесного комплекса в Иркутской области