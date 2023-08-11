Поиски велись до утра: на Малом Море в Иркутской области порывами ветра унесло резиновую лодку с людьми Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне, 10 августа, на Малом Море озера Байкал порывами ветра унесло резиновую лодку, в которой находились мужчина и женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Семейная пара с детьми приехала на Байкал на отдых. Родители вечером решили выйти на воду на резиновой лодке, а двух детей оставили на берегу. О происходящем в правоохранительные органы сообщила женщина, которая в это время отдыхала недалеко.

К месту происшествия выехали сотрудники полиции, доставили детей в участковый пункт.

В то же время в район Курмы были направлены спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Поисковые работы велись в акватории озера до утра.

Однако позднее лодку вместе с пропавшими мужчиной и женщиной прибило к берегу в районе Хужира. Люди не пострадали.