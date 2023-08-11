В Усть-Илимске в магазине провалился пол Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура организовала проверку по сообщению об инциденте в Усть-Илимске. Там в торговом зале одного из магазинов провалился пол. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сейчас надзорный орган проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка

соблюдению градостроительного законодательства в местах массового пребывания граждан.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.