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НовостиПроисшествия11 августа 2023 8:38

В Усть-Илимске в магазине провалился пол

Прокуратура проводит проверку из-за провалившегося пола в магазине Усть-Илимска
Елена СИНИЦА
В Усть-Илимске в магазине провалился пол

В Усть-Илимске в магазине провалился пол

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура организовала проверку по сообщению об инциденте в Усть-Илимске. Там в торговом зале одного из магазинов провалился пол. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Сейчас надзорный орган проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка

соблюдению градостроительного законодательства в местах массового пребывания граждан.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

фото: скриншот группы "город Усть-Илимск"

фото: скриншот группы "город Усть-Илимск"