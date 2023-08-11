В Иркутской области до конца года проведут капремонт моста через реку Голуметь Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Черемховском районе Иркутской области продолжаются работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Черемхово-Голуметь-Онот с 33 по 43 км. Эти работы осуществляются в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Планируется завершить обновление моста через реку Голуметь до конца текущего года. Кроме того, будет проведена полная отсыпка земляного полотна и уложены все водопропускные трубы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Эта дорога имеет большое значение для развития районов, так как по ней осуществляется перевозка сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров.

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Черемхово-Голуметь-Онот начался в июле 2022 года и планируется завершить к концу 2024 года. На эти работы выделено более 1 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. Общая протяженность автодороги составляет 104 км, и в результате ремонта будет приведено в нормативное состояние 10 км, включая мостовой переход длиной 77,31 метра.