Выплаты направили пострадавшим от июньского паводка в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Денежные выплаты были направлены пострадавшим от летнего паводка в шести населенных пунктах Казачинско-Ленского района. Сумма более шести миллионов рублей была выделена из резервного фонда Правительства Иркутской области. Распоряжение о выделении средств было подписано Председателем Правительства региона, Константином Зайцевым.

277 человек, зарегистрированных на территории подтопленных населенных пунктов, получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, 67 пострадавшим будет направлена финансовая помощь в размере 50 тысяч рублей в связи с частичной утратой имущества первой необходимости. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области отмечает, что выплаты будут перечислены гражданам в ближайшие дни.

Напомним, что вследствие паводка, произошедшего 29-30 июня, в зону подтопления попали 168 приусадебных участков, 87 жилых домов в поселке Улькан, селе Казачинское, деревнях Юхта, Тарасова, Нижнемартыново и Седанкина.