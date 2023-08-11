На Иркутской ГЭС планируют снизить сброс воды из-за половодья на Иркуте Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С 12 и 13 августа планируется снизить уровень сбросных расходов через Иркутскую ГЭС до 2800 кубических метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Сейчас этот показатель составляет 3000 кубических метров в секунду. Решение о снижении уровня сбросных расходов принято из-за повышения уровня воды в реке Иркут.

С 15 августа сброс воды через гидроузел увеличат до 3100 кубических метров в секунду, а с 17 августа – до 3200.