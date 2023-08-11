Пробки в Иркутске 11 августа 2023: какие улицы лучше объезжать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционно по вечерам автомобилисты Иркутска сталкиваются с пробками. Что ж, пятница 11 августа также не стала исключением. Пробки в Иркутске 11 августа 2023 достигли шести баллов.

Пробки в Иркутске 11 августа 2023

Судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки", самая непростая ситуация складывается на улицах Баррикад, Декабрьских событий.

Лучше по возможности также объезжать улицу Байкальскую, а также улицы Седова и Ленина.

Непростая ситуация также складывается в стороне Качугского тракта по Ново-Ленинской объездной. Ждут Пробки в Иркутске 11 августа 2023 и тех, кто едет по улице Трактовой в сторону центра.