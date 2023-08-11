В Тулунском районе на пожаре погибли два жителя Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В селе Гадалей Тулунского района произошел пожар, на котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Сигнал о пожаре в частном доме поступил в ведомство в 18:16. К месту происшествия

прибыла добровольная пожарная команда. В доме были обнаружены погибшие мужчина и женщина.

Ликвидировать открытое горение удалось в 18:54. Огонь распространился на площади в 110 "квадратов".

Причину происшествия установят дознаватели МЧС России.