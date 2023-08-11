В Улан-Удэ в два раза выросло количество ДТП с детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Улан-Удэ растет статистика ДТП, в том числе и с участием детей. В частности, за семь месяцев года в ДТП пострадали 43 ребенка. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ТРК "Тивиком".

В связи с этим сотрудники ГАИ вышли на очередной рейд, на этот раз, для беседы с пешеходами, которые переходят в неположенных местах.

В частности, были замечены молодые люди, которые решили перебежать дорогу в неположенном месте. Как итог, санкции от сотрудников ГИБДД, на этот раз легко отделались, обошлось профилактической беседой.

Молодые люди пообещали больше не нарушать ПДД.