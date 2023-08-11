Учебные пособия по Забайкаловедению претендуют на книжный "Оскар". Фото: ЗРТК

Учебные пособия по Забайкаловедению победили в первом этапе конкурса профессионального мастерства «Ревизор-2023». В номинации «Лучший образовательный проект» у региональной заявки – получилось набрать больше 3-х тысяч голосов. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

Как отмечает Олег Корсун, кандидат биологических наук, сотрудник института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, учебные пособия должны быть более доступными для учащихся разных возрастных групп и быть более интерактивными. Также, по его мнению, необходимо уделять больше внимания современным проблемам и вызовам, с которыми сталкивается Забайкальский край, таким как экологическая устойчивость и развитие туризма.

Однако, несмотря на эти моменты, победа в конкурсе «Ревизор-2023» подтверждает высокую оценку и признание учебных пособий по Забайкаловедению. Это свидетельствует о значимости и актуальности данной темы для образования и развития региона.