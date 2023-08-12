Неосторожное обращение с огнем привело к пожару с гибелью людей в Тулунском районе

Предварительной причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Фото: ГУ МЧС Иркутской области

В селе Гадалей Тулунского района произошел пожар, в котором погибли два человека. Сотрудники МЧС установили причину происшествия.

- Сообщение о пожаре в двухквартирном доме поступило 11 августа в 18:16. К на место отправились подразделения добровольной, федеральной и областной пожарной охраны, - говорится в сообщении ГУ МЧС Иркутской области.

Произошло обрушение кровли одной из квартир. До прибытия пожарных соседи обнаружили в здании тела двух погибших: 71-летнего мужчины и 37-летней женщины. В 18:54 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 110 квадратных метров. Предварительной причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.