Пять лесных пожаров локализовали за минувшие сутки в Иркутской области

Пять лесных пожаров локализовали в Иркутской области к утру 12 августа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пять лесных пожаров локализовали в Иркутской области к утру 12 августа. Из них 4 – в Бодайбинском районе. Общая площадь составляет 98 гектаров. Также ликвидировано возгорание в Витимском заповеднике на пощади 50 гектаров, из которых четыре – не лесные. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- 11 августа тушение пожаров в лесном фонде осуществляли 122 человека. В их числе 70 парашютистов и десантников пожарных. На землях заповедника работали 24 лесных пожарных, - говорится в сообщении.

Кроме того, авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществлял один борт Ан-2. Его налет составил 3 часа 10 минут.