В Иркутске разыскивают пропавшего без вести Николая Мартынова

В отдел полиции полиции обратились родственники пропавшего. Фото: ГУ МВД Иркутской области

В Иркутске разыскивают пропавшего 72-летнего Николая Мартынова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в своих социальных сетях.

- В отдел полиции полиции обратились родственники пропавшего. Они сообщили, что мужчина ушел в неизвестном направлении по улице Звездинской, - говорится в сообщении.

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, глаза серые, волосы седые. Был одет в синюю футболку, серые штаны, черные ботинки.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемого, полиция просит обращаться по телефонам 83952411164 или 02.