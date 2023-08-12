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НовостиОбщество12 августа 2023 7:45

МЧС: ливни, грозы и град прогнозируют в Иркутской области 13 августа

Непогода ожидается в западных и центральных районах области
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в некоторых районах Иркутской области 13-14 августа

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в некоторых районах Иркутской области 13-14 августа

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в некоторых районах Иркутской области 13-14 августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В западных, северо-западных, центральных, южных районах местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. При грозах порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 м/с, - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС убедительно просят учитывать неблагоприятных прогноз погоды при планировании поездок на дальние расстояния, туристических маршрутов, выходов на акватории водных объектов. А в случае возникновения ЧС незамедлительно обращаться в спасательную службу.