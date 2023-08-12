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НовостиОбщество12 августа 2023 11:47

Умер известный в Иркутске скульптор Евгений Скачков

Иркутский скульптор Евгений Скачков ушел из жизни 12 августа
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Жители областного центра хорошо знают монументальные работы Евгения Скачкова.

Жители областного центра хорошо знают монументальные работы Евгения Скачкова.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

12 августа ушел из жизни известный скульптор, член Союза художников и Союза художников-ремесленников, член комиссии по топонимике и увековечению известных в городе людей и событий при администрации Иркутска Евгений Иванович Скачков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Евгений Иванович является олицетворением целой эпохи. Его уход – невосполнимая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки, - выразил соболезнования мэр Иркутска Руслан Болотов.

Жители областного центра хорошо знают монументальные работы Евгения Скачкова. Талантливый мастер является автором скульптуры всадника у поселка Усть-Ордынский, памятника врачам и медсестрам возле медицинского университета, скульптурных украшений для здания областного правительства, драматического театра, Дома актера, научной библиотеки (Белого дома), железнодорожного вокзала и многих других достопримечательностей столицы Прибайкалья.

Прощание со скульптором пройдет 15 августа с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале по адресу: бульвар Гагарина, 4, ст.1.