Умер известный в Иркутске скульптор Евгений Скачков

Жители областного центра хорошо знают монументальные работы Евгения Скачкова. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

12 августа ушел из жизни известный скульптор, член Союза художников и Союза художников-ремесленников, член комиссии по топонимике и увековечению известных в городе людей и событий при администрации Иркутска Евгений Иванович Скачков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Евгений Иванович является олицетворением целой эпохи. Его уход – невосполнимая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки, - выразил соболезнования мэр Иркутска Руслан Болотов.

Жители областного центра хорошо знают монументальные работы Евгения Скачкова. Талантливый мастер является автором скульптуры всадника у поселка Усть-Ордынский, памятника врачам и медсестрам возле медицинского университета, скульптурных украшений для здания областного правительства, драматического театра, Дома актера, научной библиотеки (Белого дома), железнодорожного вокзала и многих других достопримечательностей столицы Прибайкалья.

Прощание со скульптором пройдет 15 августа с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале по адресу: бульвар Гагарина, 4, ст.1.