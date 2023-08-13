Библиотеку им. Вампилова отремонтируют в Кутулике до 10 декабря

Библиотека была построена в 1987 году. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Еще в апреле 2023 года начался капитальный ремонт в межпоселенческой центральной библиотеки им. Александра Вампилова, которая находится в поселке Кутулик Иркутской области. Кстати, здание было построено в 1987 году. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

Стоит отметить, что за несколько месяцев сотрудники подрядной организации сняли старую кровлю и установили новую, сняли обшивку внутренних стен, потолков, полов и перегородок. А также провели бетонирование и укладку плитки в хранилищах, электробойлерной, на лестницах и туалетах. Сдаст подрядная организация библиотеку к 10 декабря.

- Мы приняли решение создать дизайн-проект этой территории, наполнить ее новым содержанием, чтобы она привлекала еще большее количество гостей, которые хотят познакомиться с жизнью и творчеством Александра Вампилова, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.