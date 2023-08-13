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НовостиОбщество13 августа 2023 2:37

Участок дороги, ведущий к золотым пескам, отремонтируют в Аларском районе

Капитальный ремонт идет на автодороге Кутулик-Бахтай-Хадахан
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Работы будут завершены 30 сентября 2023 года.

Работы будут завершены 30 сентября 2023 года.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сотрудники подрядной организации проводят капитальный ремонт автодороги Кутулик-Бахтай-Хадахан с 24 км по 43 км. Сейчас заасфальтировано 85% трассы. Ранее в порядок был приведен участок с 14 км по 24 км. Как сообщают в правительстве Иркутской области, работы будут завершены 30 сентября 2023 года.

Кстати, автодорога пролегает к популярному туристическому месту, а именно золотым пескам на Братском море. Состояние трассы сказывается на поток путешественников в Приангарье. Приведя участок в нормативное состояние - увеличится число туристов и количество новых интересных мест доя посещений.

- В рамках реализации мероприятий по обновлению двух участков дороги Кутулик-Бахтай-Хадахан в 2023 году направлено более 1 млрд рублей, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.