Два ребенка погибли с начала года в ДТП в Иркутске и районе

Дети до семи лет должны ездить только в детском кресле. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Сегодня, 13 августа, в Иркутске и районе проходят рейдовые проверки водителей. Целью является пресечение нарушений при перевозке детей и соблюдение водителями правил использования ремней безопасности. Об этом КП-Иркутск рассказали в госавтоинспекции Иркутска. Данные рейды – вынужденная мера. Ведь, только с начала 2023 года в Иркутске и районе 38 детей травмировались и два ребенка погибли.

- Кроме того, за указанный период автоинспекторами было пресечено свыше 1300 нарушений правил перевозки детей в транспорте и составлено более 4900 административных материалов за нарушение правил применение ремней во время движения на транспорте, - говорят сотрудники ведомства.

Дети до семи лет должны ездить только в детском кресле. А от семи до 12 лет уже, по желанию родителей, ребята могут передвигаться в креслах или пристегнувшись обычным ремнем безопасности транспортного средства. Но только на заднем сидении машины.