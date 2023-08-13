Рентген-аппарат за 13 млн рублей поступил в стационар Шелеховской больницы

Каждый день с помощью аппарата проверяют 50 сибиряков. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Теперь пациенты Шелеховской районной больницы смогут получить высококачественную медицинскую помощь. Ведь недавно в стационар отделения лучевой диагностики установили цифровой рентгеновский аппарат стоимостью 13 млн рублей. Каждый день с помощью аппарата проверяют 50 сибиряков. Приобретен он был в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

- Цифровая технология нового аппарата дает возможность получить высококачественное диагностическое изображение на экране компьютера моментально в процессе исследования. Новое медицинское оборудование предназначено для проведения всех видов исследований, принятых в общей рентгенологии, – рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Осман Мамедов.

Кстати, с начала текущего года в медучреждения установлено 58 различных аппаратов стоимостью 165 миллионов рублей.