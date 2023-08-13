Прощание со скульптором Евгением Скачковым состоится 15 августа в Иркутске

Многие сибиряки знакомы с монументальными произведениями Евгения Скачкова. Фото: телеграм-канал мэра Иркутска Руслана Болотова.

Известный иркутский скульптор Евгений Скачков скончался 12 августа. Мужчина был также членом Союза художников и Союза художников-ремесленников, членом комиссии по топонимике и увековечению известных в городе людей и событий при администрации Иркутска.

Многие сибиряки знакомы с монументальными произведениями Евгения Скачкова. Он творец скульптуры всадника у поселка Усть-Ордынский, памятника врачам и медсестрам возле медицинского университета, скульптурных украшений для здания областного правительства, драматического театра, Дома актера, научной библиотеки (Белого дома), железнодорожного вокзала и многих других достопримечательностей столицы Прибайкалья.

- Евгений Иванович является олицетворением целой эпохи. Его уход – невосполнимая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Примите слова искреннего сочувствия и поддержки, - говорит мэр Иркутска Руслан Болотов.

Стоит отметить, что все желающие могут прийти попрощаться со скульптором 15 августа с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале по адресу бульвар Гагарина, 4.