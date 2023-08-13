В доме-музее Волконских в Иркутске загорелся туалет вечером 13 августа

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области.

В спасательную часть в Иркутске в 17:47 поступило сообщение о возгорании. Оказывается, огонь был замечен в доме-музее Волконских по адресу переулок Волконского, 10. На место сразу для тушения было направлено пять единиц спецтехники. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Оказалось, возгорание было в туалете усадьбы, - говорят сотрудники ведомства. - Горел потолок на площади один квадратный метр. В 18:14 пожар удалось потушить. К счастью, никто не пострадал. Людей не пришлось даже эвакуировать.

Также сотрудники МЧС сообщают, что пока не понятно по какой причине возникло возгорание.