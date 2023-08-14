Дом в садоводстве «Восход» Иркутского района поджигали дважды за ночь

Дом в садоводстве «Восток» Иркутского района поджигали дважды за ночь Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дом в садоводстве «Восход» Иркутского района поджигали два раза за ночь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Первое сообщение о пожаре поступило в 00:10. На момент прибытия пожарных, горела деревянная стена одноэтажного дома. Хозяев дома не было. Через полчаса пожар ликвидировали и спасли садовый дом, - сообщают в региональном МЧС.

В 04:30 поступило второе сообщение по тому же адресу. Горели стены дома и домашние вещи на другом участке. Оба возгорания ликвидировали через час.

Дознаватели МЧС уверены, что причиной пожара в обоих случаях стал поджог. Информацию передали в полицию. Виновник устанавливается.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пожаре в усадьбе Волконских в Иркутске 13 августа. В доме-музее загорелся туалет.