Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутской области 14 августа 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая рабочая неделя встретит жителей области утренним туманом. Есть ли надежда, что оставшаяся половина месяца порадует летним теплом? Синоптики рассказали, что погода в Иркутской области 14 августа 2023 года будет по-летнему теплой. Не обойдется, однако, и без дождей.

Погода в Иркутской области 14 августа 2023 года.

- Переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Нижнеудинском районе ожидаются сильные дожди и грозы. Температура до 28 градусов с порывами ветра до 14 метров в секунду, - сообщают в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

А по Иркутску в этот день ожидается переменная облачность с северо-западным ветром до 10 метров в секунду и температурой до 24 градусов.

МЧС предупреждает, что пожароопасный период в разгаре. В лесу следует помнить о безопасности, особенно в сухую погоду.