Нефритовый ледокол Ангара и хрустальные храмы создали выпускники из Иркутска

Фото: пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета

Выпускники ИРНИТУ создали сувениры, напоминающие достопримечательности Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета.

- Дипломной работой Елизаветы Аринбековой стала коллекция костяных колец. В них можно различить образы сквера, фонарей, скамеек. А птицы дополняют композицию и создают уют. Студентка делала украшения вручную в домашней мастерской, - рассказывают в пресс-службе университета.

Выпускник Сергей Семенов создал кольцо «Защитник» на основе стилизации ледокола «Ангара». Сергей обратился к графическим редакторам для поиска дизайна. А восковую модель шинки кольца вырезал на станке с ЧПУ. Кроме того, выпускник придумал 10 вариантов колец и подвесок, напоминающих корабль и плотину ГЭС.

А Полина Козлова создала ожерелье «Отражение города», посветив дизайн туристической тропе «Зеленая линия». Изделие напоминает тропинки с гуляющими людьми. В ожерелье присутствуют хрустальные вставки с гравировкой местных соборов. Главная особенность изделия – съемные вставки, которые можно не только менять местами, но и использовать как сережки.