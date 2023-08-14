Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Два автомобиля столкнулись ночью 14 августа на трассе А-350 Чита Забайкальск. В результате ДТП погибли четыре человека, из них двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

- Сотрудники пожарно-спасательной части совместно с сотрудниками поисково-спасательной службы провели деблокирование пострадавших. Кроме того, на месте работал психолог, - сообщают в МЧС.

Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала об аварии в Ольхонском районе Иркутской области, которая произошла из-за съезда автомобиля с проезжей части. В ДТП погиб 7-летний мальчик.