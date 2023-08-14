Расскажем, какие пробки в Иркутске 14 августа 2023 года ожидают по пути на работу

14 августа стоит Иннокентьевский мост и улица Сурнова. Фото: Анастасия Куренова

Новая рабочая неделя принесла с собой утренний затор на дорогах. На каких улицах города поджидают водителей пробки в Иркутске 14 августа 2023 года.

Пробки в Иркутске 14 августа 2023 года

Более четырех километров растянулась пробка с улицы Олега Кошевого до улицы Сурнова. Скован машинами весь Иннокентьевский мост. Информацию об этом можно увидеть в онлайн-картах.

Небольшой затор обнаружился на улице Баррикад, Рабочего Штаба и Джамбула.

- Хватит обгонять по обочине! Что стоим? – восклицают недовольные иркутяне, торопящиеся на работу.

Кроме того, красная линия, длиною в шесть километров виднеется на Качугском тракте на въезде в город в районе поселка Малая Топка.