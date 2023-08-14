Пять человек погибли и 63 пострадали в ДТП за неделю в Иркутской области Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

В области с 7 по 13 августа в ДТП погибли 5 человек и 63 человека получили травмы, - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

7 водителей, которые совершили ДТП, управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения или отказались пройти медицинское обследование на выявление алкоголя.

Кроме того, зарегистрировано 16 ДТП из-за превышения скорости, 8 – из-за нарушения правил расположения на дороге, 5 транспортных средств выехали на встречную полосу, 4 – не соблюдали очередность проезда, 4 – е рассчитали дистанцию.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о пробках, которые ожидают иркутян по дороге на работу 14 августа 2023 года.