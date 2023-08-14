Семерых детей укусили ядовитые змеи в Иркутской области в июле

Фото: ОГАУЗ "Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница

Семерых детей укусили ядовитые змеи в июле в Иркутской области. Обычно в течение всего лета госпитализируются 7-8 человек. Об этом сообщают на официальном сайте Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

— Такой случай впервые в моей практике, чтобы одновременно в стационаре находились на лечении пять детей, и у всех место укуса – левая нога, - говорит Анастасия Анатольевна Немцева, врач-токсиколог, заведующая отделением острых отравлений больницы.

Трое детей поступили из Большого Голоустного. Один пациент – из Бохана. Девочка случайно наступила на змею. Потревоженная рептилия впилась в ногу так, что ее с трудом сняли. Ребенок до сих пор находится на лечении в стационаре. Кроме того, в больницу поступили пострадавшие из Черемховского района и из Слюдянки.

Из этого списка двое детей были укушены гадюками в руку. Один упал на змею, и та укусила его два раза в пальцы. А вот второй сам заметил рептилию, попытался догнать и поймать ее.