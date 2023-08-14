В Иркутске уровень сброса воды повысили до 3000 кубических метров в секунду Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Уровень сброса воды через Иркутскую ГЭС сегодня повысили до 3000 кубических метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- Такое решение приняли при взаимодействии с представителями ГУ МЧС России по Иркутской области из-за снижения воды в Иркуте. Но при этом уровень Селенги остается высоким, в связи с чем продолжается приток озера Байкал, - сообщают в городской администрации.

Кроме того, с 15 августа сброс воды повысят до 3100 кубических метров в секунду, а с 17 августа – до 3200.

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