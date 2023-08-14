В Иркутской области участники СВО получают выплаты в 200 тысяч рублей

Закон о выплатах приняли в Заксобрании и подписал губернатор Игорь Кобзев. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области возобновились выплаты военным, участвующим в СВО. Право на получение 200 тысяч рублей из областного бюджета имеют те, кто заключил контракт с Министерством обороны РФ и с 16 декабря 2022 года был включен в списки личного состава войсковой части. Соответствующий закон подписал губернатор Игорь Кобзев.

Как сообщили в министерстве социального развития, опеки и попечительства, уже перечислены первые единовременные выплаты.

– На прямую линию поступило большое количество вопросов о том, когда выплаты начнутся, – пояснил Игорь Кобзев. - В пятницу направили их первым 123 бойцам, которых военный комиссариат Иркутской области включил в списки на назначение выплаты. Далее будем направлять средства по мере поступления списков. При возобновлении меры поддержки поставил задачу министерству социального развития предоставлять выплаты в беззаявительном порядке, чтобы бойцы не тратили время на бумажную волокиту.

Списки на выплаты формирует военный комиссариат Иркутской области или пункт отбора граждан на военную службу по контракту. В них не включаются погибшие и те, кто расторг контракт досрочно. Если же человек, расторгший контракт, выплату уже получил, ее придется вернуть.