Объем платных услуг вырос в Иркутской области в 2023 году до 79,2 млрд рублей

Объем платных услуг вырос в Иркутской области в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Объем платных услуг увеличился в Иркутской области. За шесть месяцев 2023 года в регионе оказали платных услуг на 79,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

- Оборот розничной торговли с января по июнь составил 263,5 млрд рублей. Это на 4,4 % меньше, чем в прошлом году. В мае и июне увеличились продажи непродовольственных товаров, - сообщают в Иркутскстате.

Но в розничной торговле преобладают именно пищевые продукты, напитки и табачные изделия. Их удельный вес составил 53,1 %, а непродовольственные товары – 46,9 %.

Кроме того, довольно актуальны электронные услуги и сервисы в области информационных технологий и услуги гостиниц. Среди платных услуг наибольший удельный вес у коммунальных услуг (26,7%), транспортных (16,2%), бытовых (8,2%) и телекоммуникационных (13,4%).