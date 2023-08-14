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НовостиПроисшествия14 августа 2023 5:54

75-летнюю жительницу Усть-Кута спасли из пожара

Женщину спасли из пожара в трехквартирном деревянном доме
Таисия ЧЕМИСОВА
75-летнюю жительницу Усть-Кута спасли из пожара

75-летнюю жительницу Усть-Кута спасли из пожара

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

75-летнюю жительницу Усть-Кута спасли из пожара прошлой ночью. В третьем часу ночи поступило сообщение о пожаре в трехквартирном одноэтажном доме на улице Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия пожарных горели баня и кровля деревянного дома. Благодаря оперативному вмешательству газодымозащитной службы, из квартиры спасли женщину-инвалида 1948 года рождения, - сообщают в МЧС.

Пожар потушили в половину третьего ночи. От огня пострадала кровля дома и хозяйственные постройки: баня и сарай.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, как спасатели сняли 60-летнюю женщину с чердака в Братске.