Мужчина утонул на заливе Ангары в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Еще один случай гибели в реке региона зарегистрировали в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

- В Иркутске на заливе Ангары в воскресенье очевидцы подняли тело утонувшего мужчины, - сообщают в региональном МЧС

Сотрудники ведомства убедительно просят не рисковать жизнью. Кроме того, в регионе нет мест, которые специально оборудованы для купания.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что уровень сброса воды в Иркутске повысили до трех тысяч кубических метров в секунду. Это связано со снижением воды в реке Иркут.