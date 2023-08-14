Мужчина утонул на заливе Ангары в Иркутске
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Еще один случай гибели в реке региона зарегистрировали в воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
- В Иркутске на заливе Ангары в воскресенье очевидцы подняли тело утонувшего мужчины, - сообщают в региональном МЧС
Сотрудники ведомства убедительно просят не рисковать жизнью. Кроме того, в регионе нет мест, которые специально оборудованы для купания.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что уровень сброса воды в Иркутске повысили до трех тысяч кубических метров в секунду. Это связано со снижением воды в реке Иркут.