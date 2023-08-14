Второй этап капремонта в Усть-Илимской поликлинике №1 закончат до конца года Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

До конца текущего года завершится второй этап капремонта главного корпуса Усть-Илимской городской поликлиники №1. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас ведутся работы по замене этажных электрических щитов и электропроводки, осветительного оборудования, вентиляции. Отделочные работы подрядчики ведут на всех этажах.

Кроме этого, специалисты заняты обустройством соляной комнаты и амбулаторного отделения медицинской реабилитации.

В рамках первого этапа капитального ремонта Усть-Илимской городской поликлиники №1 в 2022 году выполнены общестроительные, электромонтажные работы и работы по теплоснабжению.