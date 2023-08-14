В Иркутске начали монтировать арт-объект в роще «Звездочка» Фото: Дума Иркутска

Светящиеся трехметровые буквы «Глазково» начали устанавливать на смотровой площадке в роще «Звездочка». Об этом сообщила пресс-служба думы города Иркутска.

- Для арт-объекта уже залили бетонное покрытие. До конца августа работы должны быть завершены, - сообщают в городской думе.

В 2020 году смотровая площадка в роще «Звездочка» стала победителем в конкурсе «Народные инициативы». Проект реализовали в 2021 году. Теперь это одно из любимых мест иркутян.

Кроме смотровой площадки, подрядная организация приступила к обустройству детской площадке на пустыре по бульвару Постышева. Там планируют установить спортивный комплекс, песочницу, горку, качели, карусель, скамейки и урны.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, как студенты ИРНИТУ создали сувениры, напоминающие достопримечательности Иркутска.